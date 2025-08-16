La Guardia Costera de Trinidad y Tobago informó la detención de una embarcación que transportaba 20 ciudadanos venezolanos, incluidos seis hombres, seis mujeres y ocho menores, cerca de la península de Cedros, al suroeste de Trinidad.

El operativo se realizó el jueves. Los adultos tienen entre 25 y 41 años, mientras que los menores oscilan entre 5 y 17 años, detalló la Policía de Trinidad.

Durante la inspección, los agentes encontraron 32 cubos de queso blanco, cuatro bolsas de carne, una jaula con 14 pájaros camachuelos, cinco cubos de morcilla y salchichas de cerdo, además de tres paquetes con una sustancia blanca en polvo que luego fue analizada y descartada como droga ilícita.

Los detenidos fueron interrogados por guardas costeros y funcionarios de inmigración, y la embarcación fue trasladada a la bahía de Staubles para su custodia. Los venezolanos permanecen bajo supervisión policial en la comisaría de Cedros.

La proximidad geográfica de Trinidad y Tobago ha convertido al país en un destino frecuente para migrantes venezolanos que buscan mejores oportunidades y seguridad.