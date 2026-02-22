El Gobierno de Guyana denegó la solicitud de ExxonMobil para explorar más cerca de Venezuela hasta que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resuelva la disputa del Esequibo, informó el ministro de Recursos Naturales, Vickram Bharrat.

«Exxon quería perforar, pero le dijimos que no, que esperáramos a la CIJ porque no queremos agravar la situación ni provocar agresiones», declaró Bharrat en la conferencia de Energía y Cadena de Suministro de Guyana. Exxon había pedido permiso hace dos años para esa zona del bloque Stabroek, con más de 50 descubrimientos.

La controversia por el Esequibo —rico en petróleo— surge del Laudo Arbitral de París (1899), que otorgó el territorio a la Guyana Británica. Venezuela lo reconoció 60 años, pero lo declaró nulo y firmó el Acuerdo de Ginebra (1966) con Reino Unido, instrumento vinculante en ONU para buscar solución pacífica.

Guyana demanda ante la CIJ la validez del laudo; fallo posible antes de fin de año. Con 850.000 habitantes, Guyana lidera reservas petroleras per cápita mundiales, impulsando un PIB récord del 63% en 2022.