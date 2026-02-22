El Servicio Secreto de EE.UU. abatió esta madrugada a un hombre armado que entró de manera «ilegal» al perímetro de seguridad de la residencia del presidente Donald Trump, en Mar-A-Lago, Florida.

El individuo falleció al momento, según informaron este domingo las autoridades locales de Palm Beach en rueda de prensa. Trump no estuvo presente, ya que pasó el fin de semana en Washington.

De acuerdo con el alguacil Ric Bradshaw, dos agentes detectaron la intrusión sobre la 1:30 hora local (6:30 GMT). Al investigar, hallaron al hombre con una escopeta y un bidón de gasolina.

Los agentes le ordenaron soltar los objetos, pero el sospechoso «levantó el arma», lo que llevó a los disparos, relató Bradshaw. No aclararon si la escopeta estaba cargada; la pesquisa la lidera el FBI.

El intruso, de poco más de 20 años y oriundo de Carolina del Norte, había sido reportado desaparecido por su familia días antes, según medios locales.

Es la segunda brecha armada en propiedades de Trump en Florida. En 2024, durante la campaña, otro hombre fue acusado de intento de asesinato en su club de golf de West Palm Beach.