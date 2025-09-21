El vicepresidente de la Asociación de Transporte de Carga Internacional de Colombia y Venezuela (Asotranscolve), Aurelio Cepeda, informó que al menos 1.000 vehículos de carga pesada internacional estarán habilitados para transportar mercancías y transitar por la frontera entre Colombia y Venezuela.
Cepeda detalló que los vehículos de transporte pesado podrán obtener la habilitación al tramitar una póliza de seguros, la cual tiene un costo de US$221, ya que una de las aseguradoras aprobadas por la administración de Venezuela para emitir esta póliza tiene a su vez una sede en Colombia, para garantizar que el trámite sea binacional.
El representante de Asotranscolve, gremio que agrupa a 24 empresas de transporte que laboran por las fronteras entre el Táchira y el Norte de Santander, así como también en Paraguachón y Maicao, en Zulia; destacó que se logró solventar la situación con la emisión de estas pólizas, un requisito necesario para que los vehículos de carga venezolana crucen la frontera y transiten por territorio colombiano.
El vencimiento de la habilitación, en julio pasado y la imposibilidad de tramitar las pólizas debido a dificultades con las empresas aseguradoras, ocasionó que los transportistas iniciaran protestas y se declararan en sesión permanente para exigir una pronta solución de las autoridades ante una posibilidad de paralización del transporte venezolano de carga internacional, reseña una nota de Diario La Nación.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!