Un violento ataque con arma blanca segó la vida de Tatiana Paola Ochoa Argote, una joven venezolana de 29 años, madre de dos hijos pequeños, en el barrio El Llano de Cúcuta, Colombia. El hecho ocurrió el pasado fin de semana cuando la víctima se encontraba sentada en las gradas de un local comercial.

Repentinamente, una persona la atacó causándole una herida profunda en el cuello. A pesar del dolor, Tatiana intentó alejarse del lugar caminando unos 50 metros hasta desplomarse. Un oficial que estaba en las cercanías intervino rápidamente, consiguiendo trasladarla en un taxi a la Unidad Básica de Atención (UBA).

Lamentablemente, al llegar al centro de salud, el personal médico constató que la mujer había llegado sin signos vitales, y los esfuerzos por salvarle la vida fueron infructuosos.

Mientras se brindaba atención médica, otros agentes policiales realizaron una inspección en la zona y lograron la captura del agresor, que se mantiene detenido por el delito de homicidio.

Testigos y vecinos del sector describen al presunto atacante como una persona consumidora de drogas y en situación de calle, y también señalan que el hecho podría estar relacionado con un sicariato vinculado a disputas en el tráfico de drogas.

Este asesinato ha generado conmoción en la comunidad, que lamenta la pérdida de una madre joven cuyas responsabilidades familiares ahora quedan en manos de sus pequeños hijos.