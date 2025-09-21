El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial de Fórmula Uno, se accidentó -sin lamentar daños personales- en la primera de las 51 vueltas y abandonó este domingo el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del campeonato, que se disputa en el circuito urbano de Baku.

Piastri, de 24 años, que llegó a Azerbaiyán con 31 puntos de ventaja sobre su compañero, el inglés Lando Norris, perdió el control del McLaren entre la quinta y la sexta de las 20 curvas de la pista azerbaiyana, se estrelló y abandonó, provocando la entrada en pista del coche de seguridad, en una carrera que lidera el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) por delante del español Carlos Sainz (Williams), que rueda segundo.

El otro español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) es undécimo; y el argentino Franco Colapinto (Alpine), decimocuarto.

Norris lidera el último libre en Baku

El inglés Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo este sábado en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Baku, el cuarto más largo del campeonato.

En su mejor vuelta, Norris cubrió los 6.003 metros de la pista de la capital azerbaiyana en un minuto 41 segundos y 223 milésimas, 222 menos que el cuádruple campeón del mundo Max Verstappen (Red Bull) y con 254 respecto al otro McLaren, el de su compañero, el australiano Oscar Piastri, líder del Mundial con 31 puntos de ventaja sobre él.