La suiza Marlen Reusser, corredora del Movistar, se ha proclamado nueva campeona del mundo de contrarreloj al imponerse en la primera prueba del calendario de los Mundiales de Ciclismo en Ruta de Ruanda, la crono individual femenina, un exigente recorrido de 31,2 km con tres subidas que finalizó en 43 minutos y 09 segundos.

Reusser (34 años) suma este su primer maillot arcoíris en la prueba individual a las 12 medallas logradas en grandes campeonatos, todas en contrarreloj. Entre ellas la plata olímpica en Tokio 2020, dos oros en mundiales en las carreras por relevos mixtos y tres oros más en la prueba individual, como la de este domingo, en Campeonatos de Europa.

Acompañaron a la suiza en el podio las neerlandesas Anna van der Breggen y Demi Vollering, otras de las grandes favoritas, que finalizaron la prueba segunda y tercera a 51 segundos y 1.04 de la ganadora.

Buena carrera también de la española Mireia Benito, al final dentro del Top10, décima a 2.32 de la suiza. Benito salió poco después de Van der Breggen, que marcó durante buena parte de la prueba el mejor crono, y fue logrando los segundos mejores tiempos en todos los puntos de referencia hasta la llegada del resto de favoritas.

Completaron el Top5 la australiana Brodie Chapman y la noruega Katrine Aalerud, a 1.20 y 1.24, de la vencedora; y quizá decepcionaron un tanto la alemana Antonia Niedemayer, sexta, y la estadounidense, Chloè Dygert, oro en 2023 y bronce en 2024, novena.

En el primer mundial africano de la historia abrió la carrera la local Xaverine Nigere con un crono de 50.07. Un tiempo discreto que rápidamente fue mejorado por la china Hao Zhang Hao (47.23).

No obstante, los tiempos con opciones de medalla llegaron al cruzar la meta Van der Breggen, quien fue pulverizando los cronos anteriores en todos los puntos kilométricos hasta alcanzar la meta en 44.01

Poco después salió Benito, que, aunque lejos de la neerlandesa, fue marcando los segundos mejores cronos hasta la entrada en escena del resto de grandes favoritas.

Entre las que amenazó a Van der Breggen, Aalerud, que cedió más adelante (44.33), y dio fuerte Reusser, impresionante en meta casi un minuto por delante de la holandesa (43.09). Crono de ganadora que ya no superó nadie, ni la otra gran favorita, Vollering, al final tercera y muy lejos, a 1.04, de la nueva campeona del mundo.