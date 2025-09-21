La Guardia Revolucionaria iraní advirtió este domingo a los “enemigos” —Israel y Estados Unidos— de que cualquier nueva agresión o “error de cálculo” contra Irán será respondido con un golpe “letal”, tres meses después de la guerra de 12 días con el Estado hebreo.

“Si se produce cualquier nuevo error de cálculo o agresión por parte del enemigo, la República Islámica de Irán tomará la iniciativa en el campo de batalla y dará otra respuesta letal”, aseguró el cuerpo militar de élite, en un comunicado difundido con motivo de la conmemoración anual de la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, según informó la agencia IRNA.

La Guardia Revolucionaria destacó que las Fuerzas Armadas del país han alcanzado un nivel de autosuficiencia, disuasión y preparación militar “comparable a las guerras mundiales”.

“El proceso de fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas no se detendrá”, enfatizó.

La advertencia iraní llega en medio de las crecientes tensiones con Occidente, ante la inminente restauración de las sanciones de la ONU impulsada por Francia, Alemania y Reino Unido, y tres meses después de la guerra de 12 días en junio con Israel.

Durante el conflicto, el Estado hebreo lanzó ataques contra objetivos militares, nucleares y civiles en Irán, que, según Teherán, provocaron más de un millar de muertos, incluidos decenas de altos cargos militares y científicos nucleares.

El conflicto se intensificó el 22 de junio con bombardeos estadounidenses contra tres instalaciones nucleares iraníes.

Irán, a su vez, respondió con el lanzamiento diario de misiles y drones contra Israel, que, según diversas fuentes, causaron 31 muertos.

Asimismo, lanzó un ataque con misiles contra una base aérea de las tropas estadounidenses en Catar.