El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció este domingo que Rusia atacó con más de 1.500 drones, 1.280 bombas guiadas y 50 misiles de varios tipos, sistemas en los que se empleaban componentes procedentes de Europa, Estados Unidos, China, Japón y docenas de otras naciones.

«Ahora mismo, nos estamos defendiendo de los ataques de Rusia todos los días. Esta semana hubo más de 1.500 drones de ataque, más de 1.280 bombas guiadas y 50 misiles de varios tipos», escribió Zelenski en un mensaje publicado en Telegram.

El jefe de Estado ucraniano denunció que en esos sistemas había «miles de componentes -más de 132.000- de diferentes países», incluidos aliados europeos o Japón y Estados Unidos, además de China y decenas de otras naciones.

«Todas estas tecnologías ayudan a Rusia a producir armas en gran escala. Todo esto por querer aterrorizar a nuestra gente. Y si no se para a Rusia, definitivamente se convertirá en una amenaza para los países de Europa y de la región del Pacífico», apuntó Zelenski.

El presidente ucraniano, que pidió sanciones para quienes ayudan a Rusia a adquirir esas tecnologías, señaló que Moscú «debe sentir las consecuencias de lo que hace», algo que también se puede lograr con presión y con ayuda a las Fuerzas Armadas de Ucrania para fortalecerlas.