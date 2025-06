Tyrese Haliburton, referente de los Indiana Pacers, explicó este domingo que uno de los grandes atractivos de los ‘playoffs’ de la NBA es la oportunidad de reponerse de inmediato tras una derrota, algo que espera que haga su equipo mañana ante los Oklahoma City Thunder.

«Lo mejor de una serie de los ‘playoffs’ es que tienes la oportunidad de responder. Creo que eso es lo genial del deporte. Vas a tener buenos partidos, vas a tener malos partidos, pero no hay nada como el partido para responder», argumentó.

«Estoy deseando hacer eso con este grupo, salir a competir. Tenemos que estar listos para un gran desafío que tenemos por delante con este equipo y en este entorno», añadió.

El base subrayó que en la temporada regular es distinto porque puedes jugar contra un conjunto en el partido 10 de 82 y quizá ya no te vuelvas a ellos enfrentar hasta el final de la campaña.

«En los ‘playoffs’ es diferente. No tienes el derecho de simplemente tirar los partidos a la basura. Tienes que aprender de todo, ver los vídeos y analizar en qué puedes mejorar. El cuarto partido no terminó como queríamos, pero lo más importante es que no puedes permitir que una derrota se convierta en dos. No puedes tomar la decepción de ese partido y dejar que se convierta en un efecto dominó, desarrolló.

Los Pacers dejaron escapar una oportunidad de oro en el cuarto partido, cuando acariciaron un 3-1 frente a los Thunder, y ahora con 2-2 en las Finales de la NBA tendrán que ganar al menos un encuentro a domicilio en Oklahoma si quieren conquistar el primer anillo de su historia.

El quinto duelo se jugará este lunes en Oklahoma, el sexto el jueves en Indiana y un hipotético séptimo tendría lugar el domingo de vuelta en Oklahoma.

Shai: «Hacer lo que sea necesario para ganar siempre»

Shai-Gilgeous Alexander, estrella de los Oklahoma City Thunder, elogió este domingo la mentalidad ganadora de su equipo, que les permitió, por ejemplo, llevarse el cuarto partido de las Finales de la NBA ante los Indiana Pacers pese a estar mal en varias estadísticas.

«Hacer lo que sea necesario para ganar siempre ha sido nuestra mentalidad. Es lo único que realmente importa para nosotros», apuntó en una rueda de prensa.

«Ahora bien, es más difícil ganar a lo largo del tiempo jugando como lo hicimos el último partido. Tenemos que corregir eso si queremos salir victoriosos. Sí, estamos agradecidos de haber hecho lo suficiente para conseguir la victoria, pero no queremos depender de la forma en que jugamos ese partido. Tenemos que ser mejores y vamos a ser mejores», añadió.

Con empate por 2-2 tras cuatro apasionantes encuentros, los Thunder y los Pacers decidirán el anillo a partir de mañana en una ‘miniserie’ al mejor de tres encuentros.

«Con dos victorias se consigue el objetivo. Eso fue lo que sentí cuando estaba concentrado en la serie contra Denver (semifinal del Oeste) y pudimos lograrlo. Es lo mismo para esta serie», dijo Shai.

El MVP de la temporada regular de la NBA firmó una actuación memorable el cuarto partido con 15 puntos en el último periodo que impulsaron la remontada de Oklahoma.