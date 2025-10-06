Un hombre fue encontrado asesinado con varios disparos, el crimen ocurrió en el sector Andrés Eloy Blanco de Carúpano, estado Sucre, las perforaciones a quemarropa se apreciaban en diferentes partes del cuerpo, incluyendo en la cabeza, los vecinos se encuentran alarmados.

La noche del viernes, en el referido barrio del municipio Bermúdez, ciudad de Carúpano, fue localizado Luis Eduardo Morales, de 31 años, con seis impactos de bala. Las circunstancias del crimen aún están bajo investigación.

Comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) llegaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y proceder con las diligencias judiciales que permitan esclarecer el homicidio. Morales presentaba múltiples heridas de bala que resultaron fatales.

Vecinos de la zona expresaron preocupación por la creciente violencia y el incremento de hechos delictivos que afectan la tranquilidad del sector.

Hasta el momento, se desconocen los motivos del asesinato y si Morales tenía alguna vinculación con actividades sospechosas, sin embargo, detectives de la policía judicial no descartan un ajuste de cuenta.

La investigación permanece abierta y las autoridades instan a la comunidad a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a identificar a los responsables.

Este caso se suma a una serie de actos violentos que mantienen a la población en estado de alerta y exigen respuestas urgentes de las fuerzas de seguridad.