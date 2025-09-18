El cadáver de un hombre fue localizado la noche del martes en una zona rural del municipio Guacara, en el estado Carabobo, lo que ha originado una investigación formal para establecer las circunstancias de su muerte.

Bomberos de Guacara acudieron aproximadamente a las 7:00 pm a los alrededores de una finca ubicada en el Asentamiento Campesino Las Palmas, donde recuperaron el cuerpo que estaba sumergido en un lago cercano. Inicialmente, se manejó la versión de muerte por inmersión, sin embargo, con el avance del caso, surgieron indicios que apuntan a un posible homicidio.

Las autoridades policiales presentes en la escena, entre ellas funcionarios de la Policía Municipal, la Policía de Carabobo y el Cicpc, observaron que el sitio podría haber sido utilizado para la liberación del cuerpo tras el crimen. Por ello, el caso sigue abierto y bajo análisis.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para realizar la necropsia correspondiente, mientras los investigadores no descartan ninguna línea de pesquisa hasta confirmar las causas oficiales del deceso.