La angustia para la familia López llegó a su fin con la confirmación del hallazgo del cuerpo sin vida de Juan Andrés López, un joven venezolano de 21 años que había desaparecido misteriosamente en Recife, Brasil, luego de denunciar un caso de extorsión que podría estar vinculado a su muerte.

Juan Andrés López había salido de Venezuela en busca de mejores oportunidades laborales, estableciéndose en Recife, donde trabajaba como empleado en una empresa de prestamistas. Su última comunicación con la familia fue marcada por la denuncia de una extorsión que involucraba una suma cercana a los 10 mil reales brasileños, equivalente a aproximadamente 1.800 dólares.

La desaparición del joven alarmó de inmediato a sus allegados, quienes activaron la búsqueda ante la falta de noticias. No fue sino hasta la semana pasada que las autoridades brasileñas localizaron el cadáver de Juan Andrés en una morgue de Recife, confirmando la peor de las noticias para su familia en Táchira.

Andrea López, tía de la víctima, comunicó que el padre del joven viajó a Brasil para encargarse personalmente de los trámites legales y la identificación formal del cuerpo. Hasta el momento, las autoridades brasileñas no han divulgado información oficial sobre la causa y circunstancias del fallecimiento, situación que mantiene en espera a los familiares para solicitar el inicio de una investigación formal.

Ante la falta de recursos económicos para las gestiones de repatriación y servicios funerarios en Venezuela, la familia López ha iniciado una campaña humanitaria con la esperanza de reunir los fondos necesarios para traer a su ser querido de regreso a casa.

La comunidad y personas solidarias pueden colaborar con las donaciones a través de cuentas bancarias habilitadas por la familia, en una muestra de apoyo en esta trágica situación.

Banco Colombia: Cuenta de Ahorro Nro. 73300000949 a nombre de Juan Carlos López. Cuenta Nequi: Nro. 3163677101 a nombre de Luz Álvarez