Se ha concretado un hito histórico con la creación de las dos primeras comunas indígenas en el municipio Gran Sabana, una zona de influencia del territorio de la Guayana Esequiba.

Esta acción se llevó a cabo de la mano del gobernador de la entidad, Neil Villamizar y la participación del Ministerio de Comunas.

Una comitiva se movilizó al territorio para establecer el Poder Popular en la zona, siendo integrada por directores de los Ministerios de Comunas, de Agricultura y Tierra, Henry Salazar; el de la Juventud, Jesús Ojeda) y de la Funda Comunal, Lino Márquez.

Logros de la jornada

Nuevo Consejo Comunal

Se conformó el Consejo Comunal Salto Oshi en el territorio aledaño a la comunidad indígena Mareparú. Esto reafirma la presencia institucional en el área del límite entre el estado Bolívar y el estado Guayana Esequiba.

Comunas Constituidas

Las dos primeras comunas se establecieron formalmente, integrando la comunidad de Mareparú y tres consejos comunales renovados de San Rafael de Camoirán.

Activación Social

Se crearon los Consejos Campesinos y los Comités de la Juventud, además de activar la Gran Misión Venezuela Joven.

Esta jornada de trabajo también permitió censar a los habitantes para garantizar la aplicación de las políticas públicas del Gobierno en estas comunidades.