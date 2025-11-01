Ciudad Guayana se alista para recibir a Nacho, uno de los máximos exponentes de la música urbana en Latinoamérica, mundialmente reconocido por su exitosa trayectoria, incluyendo su etapa en el icónico dúo Chino y Nacho.

El artista venezolano presentará su más reciente producción discográfica, ‘Sobre la roca’.

El concierto tendrá lugar el 8 de noviembre a las 6:00 de la tarde en el estacionamiento privado del CTE Cachamay.

‘Sobre la roca’ marca un nuevo y emocionante capítulo en la carrera de Nacho, fusionando sus característicos ritmos urbanos con mensajes profundos y reflexivos.

Nacho, con su estilo carismático y su inigualable capacidad para conectar con el público, promete ofrecer un espectáculo vibrante, lleno de emociones y, por supuesto, de los éxitos que lo han consolidado como una figura destacada en la industria musical.