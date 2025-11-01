La categoría Sub-19 de AIFI de Guayana se ganó su pase a la fase de eliminación directa de la Liga FUTVE Junior tras quedar cuarta del grupo D con 33 puntos. Este sábado por los Octavos de Final chocarán contra el primero del grupo C: Caracas FC.

Los Guayaneses tienen la oportunidad de hacer historia y pelear contra el cuadro capitalino en una llave ida y vuelta que abrirá en Parque AIFI a las 12:00 del mediodía.

Cierre casi perfecto fue vital para la clasificación

El conjunto de Ronaldo Patriz vino de menos a más en el Torneo, ya que no pudo sumar muchas unidades en las dos primeras vueltas. Pero el repunte inició desde en el inicio de la tercera ronda donde, con resultados positivos, pudo escalar posiciones.

Con una mezcla de puntos en la carretera y en casa les bastó para quedarse con la cuarta ubicación y así acceder a la próxima ronda. Fuera de casa sumó 19 puntos durante toda la temporada, mientras que en su feudo fue el cuarto mejor equipo con 14 unidades.

Goleador del equipo, motivado más que nunca

Rui Ferreira, goleador y uno de los referentes de la escuadra Rojinegra, charló antes del encuentro y ofreció un balance de cara al juego de ida contra Caracas FC.

«Para todo el grupo significa un momento muy importante y feliz. Se trabajó durante todo el año para estar en esta instancia», dijo.

Este grupo tiene varias temporadas juntos y con algunas adiciones en la actual temporada pudo lograr la clasificación a la siguiente ronda. El año pasado se quedó a solo dos unidades y con una temporada pudieron dejar atrás ese trago amargo.

Ferreira quedó como goleador de toda la institución en la Liga FUTVE Junior, es decir, de las seis categorías. Anotó 13 tantos en toda la campaña y si bien tuvo un bache pudo recuperar la senda goleadora y aportar al grupo.

«Espero hacer mucho más, años donde intente e intente, pero no se pudo. Agradecerle a mi familia, mi técnico, a mis compañeros porque siempre estuvieron para mí en todo momento», siguió.

Por último, invitó a toda la afición rojinegra para que pueda asistir a Parque AIFI y así apoyar al equipo Sub-19 en este primer desafío contra el conjunto capitalino.