Un operativo de Polisur en la parroquia Domitila Flores culminó con la detención de tres ciudadanos, incluidos un solicitado por delitos graves y otro con orden internacional, tras un seguimiento policial a un vehículo que infringió normas de tránsito en la Avenida 50.

La detención se ejecutó luego de que los agentes de la Policía del Municipio San Francisco, estado Zulia, durante rondas de investigación, observaran en la Avenida 50 un vehículo marca Century, color dorado, que realizó maniobras indebidas y un giro prohibido en un semáforo, lo que activó un seguimiento inmediato.

El vehículo fue interceptado en la calle 177 con avenida 48H, Barrio Carabobo, parroquia Domitila Flores, donde descendieron tres personas: una mujer y dos hombres. Al notar la presencia policial, la mujer y uno de los hombres intentaron huir, pero fueron capturados en un local cercano tras una breve resistencia y actitud hostil contra los funcionarios.

De acuerdo con el Sistema Integrado de Investigación Policial (Siipol), se determinó que Hender Antonio Bravo Pozo, de 55 años, está solicitado por el Juzgado Segundo de Control de Audiencias por violación y violencia de género. Karelis Coromoto Suárez Ortiz, mujer de 47 años, portaba un iPhone 15 Pro Max, mientras que Jhonverly Williams Urdaneta Martínez, conductor de 33 años y con orden internacional de captura por delitos en Chile, es integrante clave del grupo G.E.D.O. “El Enjambre” y portaba un iPhone 14 Pro Max.

Los detenidos fueron informados de sus derechos, trasladados para evaluación médica en el Ambulatorio Urbano Sierra Maestra y luego al Centro Preventivo de Resguardo y Garantías del Aprehendido, quedando a disposición del Ministerio Público.