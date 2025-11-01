El béisbol venezolano se encuentra de luto tras la repentina muerte de Yoervis Medina, exlanzador de MLB, que falleció a los 37 años en un accidente automovilístico en Naguanagua, estado Carabobo, luego de sufrir un infarto fulminante.

Medina conducía su vehículo blanco en las inmediaciones del centro comercial Vía Veneto cuando perdió el control del automóvil y chocó contra varios vehículos estacionados. Testigos que acudieron al lugar hallaron al pelotero inconsciente y de inmediato solicitaron asistencia médica.

Personal de emergencias llegó rápidamente, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento en el sitio. El cuerpo fue trasladado a la morgue local mientras se esperan resultados oficiales que esclarezcan el incidente.

Desde 2013 hasta 2015, Medina destacó en las filas de los Seattle Mariners y Chicago Cubs en las Grandes Ligas, consolidándose como un lanzador confiable con una potente recta. En Venezuela, fue parte de reconocidos equipos como los Tiburones de La Guaira, Cardenales de Lara, Águilas del Zulia y Tigres de Aragua, dejando una huella imborrable por su carácter competitivo y talento para los momentos de presión.

Equipos y fanáticos han expresado su pesar por esta pérdida, enviando condolencias a familiares y amigos del deportista que marcó una época en el béisbol venezolano.