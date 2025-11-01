Una sombra de horror cubre a la parroquia Mamera en Caracas tras la detención de Jonaiker José Díaz Caraballo, un joven de 26 años imputado por un caso estremecedor que mezcla femicidio agravado, homicidio intencional y violencia sexual en contra de su cuñada y el hijo de esta.

Según informó el Fiscal General Tarek William Saab, Díaz Caraballo cometió un acto atroz el 27 de octubre en su vivienda en Mamera, donde citó a Leidymar de los Ángeles Rocas Navas, de 19 años, con la excusa de contratarla para una limpieza.

El motivo se tornó criminal cuando intentó abusar sexualmente de ella, luego amordazarla y golpearla, el sujeto trasladó al menor hasta el baño de la vivienda.

Al resistirse, la víctima fue brutalmente atacada con más de 50 puñaladas, causándole la muerte en el lugar.

Además, el agresor asesinó al pequeño Ángel David Molina Navas, de apenas dos años, hijo de Leidymar, causándole la muerte en el baño de la casa.

El horror no terminó allí: tras cometer estos crímenes, el sujeto abusó sexualmente de ambos cadáveres y ocultó los cuerpos en bolsas negras que arrojó en una zona boscosa.

Díaz Caraballo fue posteriormente capturado en El Valle, en la residencia de sus padres, y ahora enfrenta cargos graves en la Fiscalía 47 Nacional por los delitos cometidos.

El hecho ha generado conmoción y llamado de urgencia para reforzar la protección a las mujeres y niños en Caracas y todo el país.