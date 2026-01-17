Lo que comenzó como una inmersión recreativa aprovechando las óptimas condiciones meteorológicas en la playa de McAbbee, se transformó en un evento de relevancia biológica.

El pasado 30 de diciembre de 2025, Ted Judah y su esposa Linda exploraban las aguas de la bahía de Monterey, en California, cuando un destello metálico captó su atención, explica DW en Español.

A tan solo 4,5 metros de la superficie, Judah identificó un ejemplar juvenil de pez cinta (Trachipterus altivelis), una especie cuya presencia es extremadamente inusual en zonas costeras.

Comportamiento y morfología del espécimen

«Vi una especie de cuchilla plateada ondulante que se movía en paralelo a la costa», relató Judah, quien destacó la sorprendente hidrodinámica del animal. Según el buceador, el pez mostraba una habilidad inusual para orientar su perfil más estrecho hacia él, evitando ser captado de costado.

Este comportamiento defensivo y su coloración plateada son adaptaciones críticas para la supervivencia en la zona mesopelágica, donde la luz es escasa y el camuflaje es vital.

El desafío de estudiar al «Rey de los salmones»

El pez cinta suele habitar en mar abierto a profundidades de hasta 900 metros. Bruce Robison, científico senior del Instituto de Investigación del Acuario de la Bahía de Monterey (MBARI), explicó a Los Angeles Times que ver a este animal vivo y tan cerca de la costa es un hecho extraordinario.

Por otro lado, su nombre común en inglés, «King-of-the-Salmon», proviene de la mitología del pueblo indígena Makah, quienes tradicionalmente creían que esta especie guiaba a los salmones durante sus migraciones de desove.

Identificación y contexto ambiental

Aunque inicialmente confundieron al espécimen con el famoso ‘pez remo’ (Regalecus glesne), biólogos marinos del Acuario de la Bahía de Monterey e ictiólogos locales confirmaron la identidad del T. altivelis. Este representa apenas el segundo avistamiento registrado de la especie en 2025.

Asimismo, los científicos analizan ahora si este desplazamiento hacia la superficie se debió a una migración vertical en busca de alimento o si es un indicador del calentamiento global.

El impacto del cambio climático

La aparición de especies de aguas profundas en la superficie es a menudo una señal de alerta. Robison señaló que, al ser considerados peces de aguas cálidas, el aumento de la temperatura en la bahía de Monterey podría estar expandiendo su rango geográfico.

Finalmente, este hallazgo no solo es un privilegio para los buceadores, sino una pieza clave para entender cómo el cambio climático está reconfigurando los ecosistemas marinos y empujando a los habitantes del abismo hacia nuestras costas.