En un giro inesperado para el consumo local, el mercado de proteínas en el municipio Caroní ha comenzado a mostrar señales de alivio para el bolsillo del ciudadano.

Tras un periodo de marcada volatilidad, el precio del kilogramo de carne de res ha experimentado un descenso significativo, estabilizándose en una franja que oscila entre los 10 y 13 dólares.

Un ajuste necesario en los anaqueles

Hace apenas catorce días, el panorama para los consumidores guayaneses era desalentador. El costo de los cortes de primera se ubicaba en la barrera de los 20 dólares por kilo, una cifra que limitó drásticamente el acceso a este rubro esencial en la dieta diaria.

No obstante, el monitoreo comercial de esta semana confirma una reducción de hasta el 35% en comparación con el cierre del último mes.

Este ajuste de precios, que ya se hace evidente tanto en carnicerías de tradición como en las principales cadenas de supermercados de Puerto Ordaz y San Félix, responde a una dinámica de mercado que busca reactivar el volumen de ventas, el cual se había visto afectado por el techo inflacionario de las semanas previas.

Perspectiva del sector

Analistas locales sugieren que esta tendencia a la baja podría estar vinculada a una mejora en la cadena de suministro desde los centros de beneficio y a una necesaria adecuación de la oferta frente a la capacidad adquisitiva real del entorno.

«El mercado está buscando su equilibrio. Un precio de 20 dólares resultaba insostenible para el flujo de caja de los establecimientos y para el presupuesto familiar. Esta corrección a 13 dólares en los cortes más accesibles permite un respiro necesario», señalan fuentes vinculadas al sector comercial de la zona.