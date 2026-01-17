El Gobierno venezolano informó esta semana a varias instituciones financieras locales que les asignará un total de 300 millones de dólares provenientes de ingresos por la venta de petróleo que estaban retenidos en una cuenta en Qatar, según fuentes del sector y analistas consultados por Reuters.

Esta medida llega en medio de una reducción significativa en la disponibilidad de divisas en el país, tras semanas de escasez de dólares impulsadas por la incautación de tanqueros petroleros venezolanos por parte de Estados Unidos, lo que ha afectado las principales fuentes de ingreso extranjero para la economía local.

Las autoridades notificaron a cuatro bancos venezolanos con corresponsales en el exterior que en los próximos días recibirán aproximadamente 75 millones de dólares cada uno, que podrán ofrecer a empresas nacionales que necesitan moneda extranjera para importar insumos y materias primas.

Según analistas, 500 millones de dólares ya fueron depositados en un fideicomiso administrado desde Qatar, y de ese saldo, 300 millones serán asignados a estas entidades bancarias para su venta en el mercado cambiario bajo lineamientos del Banco Central venezolano.

Aunque el Banco Central enfrenta sanciones que limitan su participación directa, el gobierno busca canalizar estas divisas hacia sectores prioritarios de la economía, mientras se implementan reformas legales para atraer inversión petrolera y respaldar proyectos de protección social e infraestructura, según declaraciones oficiales recientes.

La medida se produce en el contexto de un acuerdo más amplio con Estados Unidos para la venta de crudo venezolano, del cual ya se habrían concretado operaciones por 500 millones de dólares, parte de un pacto de 2.000 millones de dólares firmado tras cambios políticos en la administración venezolana.