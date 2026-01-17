Venezuela y EE.UU. avanzan en el proceso de reapertura de la embajada del país suramericano en Washington con contactos diplomáticos y reuniones a nivel de cancillerías esta semana, informaron a EFE fuentes cercanas a dichos encuentros.

De acuerdo con las fuentes diplomáticas consultadas por EFE, ha habido avances entre representantes del Gobierno venezolano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y la Administración del presidente, Donald Trump, para reabrir tanto la embajada del país caribeño en la capital estadounidense como la delegación estadounidense en Caracas.

Los acercamientos entre ambos Gobiernos incluyen la reapertura de sedes diplomáticas venezolanas en Estados Unidos, las cuales han permanecido cerradas en 2019 por el Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, que declaró rotas las relaciones bilaterales.

Por su parte, Estados Unidos también mantiene cerrada desde ese año su Embajada, situada en Baruta, en el distrito metropolitano de Caracas, aunque desde la salida de Maduro ha habido trabajo por parte de personal del Departamento de Estado para abordar una posible reapertura.

Desde el corte de relaciones diplomáticas, Washington ha gestionado lo relacionado con el país suramericano a través de su Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela, que está situada en su Embajada en Bogotá (Colombia), mientras que durante la presidencia de Maduro y con la llegada de Trump a la Casa Blanca los restringidos contactos fueron liderados por Richard Grenell.

Tras capturar a Maduro el pasado 3 de enero en una operación militar en la capital venezolana, la Administración Trump se ha mostrado favorable a negociar un proceso de transición con Delcy Rodríguez, con la que Trump mantuvo esta semana una larga conversación telefónica y a la que ha agasajado por hacer lo que demanda su equipo.

Además, este jueves, el director de la CIA, John Ratcliffe, visitó Caracas para reunirse con la nueva líder venezolana.