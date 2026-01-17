Medios de comunicación noruegos rechazaron la decisión tomada por María Corina Machado de entregar la medalla del premio Nobel de la Paz al presidente de EEUU, Donald Trump.

Analistas y partidos de distinta tendencia política criticaron la “falta de respeto” de la opositora venezolana.

Calificativos como “patético”, “insólito” o “ridículo” forman parte de la paleta de opiniones reseñadas.

El Centro del Nobel de la Paz publicó una aclaratoria sobre la transferencia del galardón.

“Una medalla puede cambiar de dueño, pero el título de Premio Nobel de la Paz, no”, refiere un mensaje publicado en redes sin referirse a ningunos de los protagonistas de esta historia.

Entretanto, la Casa Blanca dio cuenta de la entrega de la medalla en redes sociales. La misma fue enmarcada con ribetes dorados, en una foto en donde aparecen sonrientes Trump, quien sujeta el cuadro con las dos manos y Machado a su lado.

La dirigente de oposición se reunió con el presidente estadounidense este jueves pasado en un almuerzo privado en la Casa Blanca.

Machado recibió el Premio Nobel de la Paz el mes pasado en Oslo, Noruega.

Analistas vieron con incredulidad la jugada política de la dirigente opositora.

“Es improbable que el juego desesperado y humillante de Machado tenga éxito y dejará para siempre un mal sabor de boca en esta ceremonia de premiación”, refiere un artículo publicado en Dagbladet (El Diario).

“Aunque Trump haya recibido la medalla, eso no significa que haya ganado el premio de la Paz”, dijo a la televisión pública noruega NRK la exministra de Exteriores y diputada liberal Ine Eriksen Søreide.