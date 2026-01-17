Un hombre identificado como Deiker Johandri Rodríguez perdió la vida la tarde de este viernes durante un operativo de inteligencia de la Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (Cpnb) en la parroquia Caricuao, al oeste de Caracas.

El funcionario recibió un disparo en el rostro mientras participaba en una acción encubierta contra una presunta banda dedicada al tráfico de drogas.

El hecho ocurrió en el bloque 28 de la referida parroquia, cerca de las 3:00 p.m., cuando Rodríguez se aproximó a una vivienda como parte de la investigación. De acuerdo con el reporte preliminar, el oficial fue descubierto, lo que derivó en un intercambio de disparos.

Gravemente herido, fue trasladado de urgencia al Hospital Materno de Caricuao, donde ingresó con signos vitales comprometidos. A pesar de los esfuerzos del personal médico, falleció minutos después de su ingreso.

Posteriormente, familiares confirmaron que el funcionario era el hijo mayor de Francisco Rodríguez, conocido como “Kid” Rodríguez, actual coach de picheo de los Tiburones de La Guaira en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (Lvbp).