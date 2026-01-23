El cantante británico Harry Styles anunció su nueva gira mundial ‘Together, Together’, la primera en tres años, que recorrerá siete grandes ciudades de Europa, América y Oceanía entre mayo y diciembre de 2026.

La gira comenzará el 16 de mayo en Ámsterdam y se prolongará durante siete meses, con actuaciones en Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney, según reveló en su cuenta de Instagram.

Styles ofrecerá unos 50 conciertos, incluyendo seis noches consecutivas en Londres, seis en Ámsterdam y 30 en el Madison Square Garden de Nueva York.

Entre los artistas invitados que acompañarán al cantante se encuentran Shania Twain, Jamie XX, Robyn, Jorja Smith, Foushee y el dúo ‘electroclash’ Fcukers.

El anuncio de la gira llega un día antes de que Styles publique su nuevo sencillo ‘Aperture’, primer tema de su cuarto disco de estudio, ‘Kiss all the time. Disco, occasionally’, que saldrá a la venta el 6 de marzo y marca su regreso a la música tras casi cuatro años sin un álbum completo.