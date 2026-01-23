Las denuncias presentadas por dos exempleadas del cantante español Julio Iglesias en sus mansiones de la República Dominicana y Bahamas y que incluyen agresiones sexuales y vejaciones «son un chantaje», afirmó el empresario dominicano George Nader, responsable de las presentaciones del artista en el país caribeño en los últimos veinte años.

«Yo conozco a Julio, nunca vi un comportamiento inadecuado» hacia las mujeres en su mansión de Punta Cana, dijo tajantemente Nader.

De acuerdo con el empresario, «son un chantaje (…) todo esto es una bola de humo», pero «se va a aclarar», y dijo estar con el artista «24/7» porque «es mi amigo» desde hace años.

«Mi relación con Julio es más de amistad» que profesional o empresarial, añadió por teléfono el empresario.

Demandantes

Una exempleada del hogar del cantante y una fisioterapeuta han acusado a Julio Iglesias de agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas, hechos que supuestamente ocurrieron en 2021.

Ambas, entre ellas una dominicana, aportaron a la Fiscalía española documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp y registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones.

Si bien Julio Iglesias cuenta también con la nacionalidad dominicana y una de las denunciantes es dominicana, las autoridades locales no se han referido al tema, mientras que organizaciones feministas del país han mostrado su respaldo «de manera firme y pública» a las supuestas víctimas y han pedido a España investigar la acusación «con perspectiva de género, antirracista y de derechos humanos».