El legado artístico y cultural de Michael Jackson pronto tendrá un nuevo hogar permanente. Jermaine Jackson, hermano del difunto Rey del Pop, anunció la próxima apertura de un museo dedicado al artista en el Principado de Mónaco.

El anuncio se realizó en un centro comercial del Principado, donde Jermaine, quien fue miembro de los Jackson Five, estuvo asociado por cinco años.

El museo será financiado por la Jackson Family Legacy Investments, la empresa dirigida por Jermaine Jackson, y buscará poner en valor la trayectoria del artista.

Aunque el lugar exacto y la fecha de inauguración aún no han sido revelados, se sabe que el recinto contará inicialmente con una colección que incluye decenas de cuadros pintados por el propio Michael Jackson, otros enseres y objetos recolectados por la familia a lo largo de su carrera.

De entrada, se exhibirán unas 200 obras atribuidas al Rey del Pop, con planes de enriquecer la colección con el paso de los años.