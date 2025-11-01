El derbi vasco en Anoeta comenzó con un ritmo pausado y sin demasiadas oportunidades claras.

Ambos equipos mostraron imprecisión en el manejo del balón, con el primer disparo siendo un cabezazo de Carlos Soler de jugada de córner que atajó con reflejos Unai Simón en el minuto 19.

Equilibrio en la primera mitad y lesionados

Aunque el Athletic dominó la posesión durante la primera parte, la Real Sociedad creció paulatinamente, marcando el primer gol por medio de Brais Méndez al minuto 38, tras una jugada iniciada por Barrenetxea.

La reacción llegó rápido por Guruzeta, que emparejó a los 42′, dejando el partido igualado antes del descanso. En ésa fase, Barrenetxea tuvo que salir lesionado y fue sustituido por Zakharyan.

Segundo tiempo y cambios tácticos decisivos

La segunda mitad arrancó con un gol ganador de Gonçalo Guedes al 47′, tras una jugada individual destacada.

El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, apostó por Nico Williams para revivir el ataque, mientras la Real Sociedad buscaba espacios para salir al contragolpe.

El partido se volvió muy disputado, con ocasiones para ambos equipos y algunas jugadas anuladas por fuera de juego.

Gol agónico y victoria inolvidable

Cuando el partido parecía encaminado al empate, Robert Navarro igualó para el Athletic en el minuto 79. Pero en el tiempo añadido, Jon Gorrotxategi recogió un rechace tras un córner y mandó un disparo inapelable por la escuadra, desatando la locura en Anoeta y dando a la Real Sociedad una victoria vital en la liga.

Este resultado deja a la Real Sociedad con 12 puntos y en plena escalada de la tabla, con dos victorias consecutivas, mientras el Athletic se mantiene con 14 puntos. Próximamente, la Real Sociedad visitará a Elche y el Athletic viajará a Inglaterra para su duelo de Champions League contra el Newcastle.