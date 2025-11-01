Los ministros de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, se reunirán este domingo, para decidir si aumentan su oferta de petróleo en diciembre por noveno mes consecutivo. El mercado espera un moderado incremento similar al pactado en octubre, de 137.000 barriles diarios (bd) de crudo.

La decisión se tomará en videoconferencia entre ministros de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con sede en Viena.

Desde abril, estos ocho países han revertido los recortes voluntarios aplicados en 2023 para sostener los precios del petróleo, sumando hasta noviembre un adicional de 2,7 millones de barriles diarios (mbd), cercano al 2,5% de la producción mundial.

Si bien la apertura de los suministros genera dudas sobre un posible exceso de oferta y caída de precios, también podría reducir temores de problemas de suministro, debido a las sanciones de EE.UU. a las petroleras rusas Lukoil y Rosneft, y las tensiones entre EE.UU. y Venezuela, miembro de la OPEP.

La reciente noticia del posible bombardeo de instalaciones militares venezolanas, publicada el viernes por dos diarios estadounidenses, impulsó inicialmente los precios, antes de retroceder tras un desmentido del Presidente Donald Trump.

Según el diario The Wall Street Journal, la expectativa de que la OPEP+ aumente sus suministros mañana ha contenido las subidas de precios. El barril de Brent cerró el viernes en 65,07 dólares (+0,11%), y el WTI avanzó 0,68% a 60,98 dólares.

La OPEP, fundada en 1960 en Bagdad por Arabia Saudí, Venezuela, Irán, Irak y Kuwait, cuenta hoy con doce países. En 2016, ante la incapacidad de frenar la caída causada por el auge del petróleo de esquisto de EE.UU., se unió a otros diez países, incluida Rusia, formando la alianza OPEP+.