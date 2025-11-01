La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) anunció la lista definitiva de los talentos que vestirán la camiseta de la Vinotinto Sub-17 en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2025.

El anuncio no fue uno más, la FVF optó por una emotiva y ambiciosa presentación que resonó en las redes sociales, uniendo a los jóvenes futbolistas con otras figuras emergentes que representan el orgullo y la promesa del país en distintas disciplinas.

Bajo el lema «Un video que reúne jóvenes orgullo de un país. Es Venezuela, es Vinotinto», la federación lanzó un material audiovisual que destaca la convocatoria no solo como un evento deportivo, sino como un símbolo de la juventud venezolana que se abre camino a nivel global.

Al reunir a talentos de diversas áreas, la FVF subraya la idea de que la excelencia y el potencial de la nación se manifiestan en múltiples escenarios.

Este enfoque comunicacional busca inyectar una dosis de emoción y sentido de pertenencia en la afición, conectando el sueño mundialista con la aspiración de toda una generación.

Nuevo formato Sub17

La selección nacional se prepara para enfrentar un desafío histórico en esta cita mundialista, que se llevará a cabo en Catar del 3 al 27 de noviembre de 2025. marcando un hito, ya que será la primera en disputarse anualmente y contará con un formato expandido a 48 selecciones, prometiendo mayor diversidad y más oportunidades para el talento emergente.

La Vinotinto Sub-17, que se ganó su boleto tras una destacada actuación en el Campeonato Sudamericano de la categoría, forma parte del exigente Grupo E.

La selección debutará el 4 de noviembre ante Inglaterra a las 11:15 de la mañana, luego el viernes 7 se enfrentará a Egipto a las 9:30 de la mañana, cerrando con Haití el 10 de noviembre la fase de grupos a las 10:45 de la mañana.