El chavismo promueve la discusión de los proyectos financiados por el Estado venezolano, que seleccionarán los ciudadanos de 5.336 comunidades registradas en la cuarta consulta popular del año, prevista para el próximo 23 de noviembre.

En una transmisión telefónica por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el ministro de Comunas, Ángel Prado, informó que se han recibido reportes a nivel nacional sobre la celebración de asambleas destinadas a discutir los proyectos comunitarios que se presentarán.

Prado indicó que, con estas asambleas y el acompañamiento de la Fuerza Armada y autoridades locales, se inicia el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE), correspondiente a esta primera etapa de la consulta.