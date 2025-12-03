Mariana González, la hija del líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia, confirmó este miércoles que su esposo, Rafael Tudares, fue condenado a 30 años de prisión tras, dijo, una «sola y única» audiencia de juicio celebrado el pasado viernes.

«El juicio contra Rafael se habría concretado en una sola y única audiencia de juicio, el viernes 28 de noviembre de 2025, que habría durado más de 12 horas», señaló González en un comunicado publicado en X.

Además, dijo que la sentencia se le habría comunicado a Tudares el lunes pasado por vía telemática.

«Las autoridades me han ratificado que, ni mi persona, ni mi abogado, podemos acceder al expediente del caso, ni conocer el número de ese expediente en fase de juicio, como de hecho nos lo han impedido desde septiembre de este año», agregó González.

Señaló que en 10 meses de proceso nunca se les ha permitido revisar las actas procesales del caso ni obtener una copia del expediente seguido en contra de su esposo.

«Se me ha referido una vez más que el expediente es confidencial por la ‘naturaleza del caso’, lo cual representa una grave violación de los derechos y garantías judiciales que tiene Rafael, y que tengo yo como su esposa y madre de nuestros dos niños», apuntó.

Mariana González indicó que a su esposo se le condenó por delitos de conspiración, en supuesta asociación con una persona que, reiteró, Tudares no conoce.

«En resumen, a Rafael se le asoció con una persona que él desconoce, se le atribuyeron hechos que no ha realizado y delitos que en modo alguno ha cometido», sostuvo.

También denunció que durante este tiempo no le permitieron designar abogados de confianza y, dijo, el Estado le asignó un defensor público del cual no ha obtenido «mayor información que la transmitida hasta ahora» por medio de comunicados.

Tudares fue detenido el pasado 7 de enero -tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años-, cuando también fueron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa -ya excarcelado- y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez.

En diversas ocasiones, Mariana González ha denunciado que no ha podido tener comunicación directa ni indirecta con su esposo.