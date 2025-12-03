El equipo JSM Cam Robotics de Venezuela ganó la medalla de oro Internacional en la categoría Futuros Innovadores Junior del World Robot Olympiad (WRO) Singapur 2025 mientras que sus compañeros, el equipo Adhara, se hizo con la medalla de plata Internacional en la categoría Futuros Innovadores Senior del mismo evento.

Ambos equipos, integrantes de la delegación de Venezuela en la contienda tecnológica mundial, son de Maracaibo, estudiantes del Colegio Salto Ángel.

El equipo Red Machine, también de la capital zuliana, estudiantes del liceo Los Robles, participó en la categoría Futuros Ingenieros con una actuación destacada.

La participación de Venezuela en Singapur contó además con el equipo Robotic Dreamers, campeones mundiales en Turquía 2024, que asistió como invitado especial y presentó su prototipo Plecos, un proyecto que atrajo la atención de delegaciones internacionales y medios de comunicación.

Estos logros se enmarcan en la política educativa impulsada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que promueve la ciencia, la innovación y la tecnología como pilares para el desarrollo de la juventud venezolana.

En el Zulia, la Gobernación Bolivariana, liderada por el gobernador Luis Caldera, a través de la Secretaría de Educación, ha fortalecido programas y espacios de formación que permiten a los estudiantes participar en competencias internacionales y demostrar su talento en el campo de la robótica.