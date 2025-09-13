El cuerpo de Salvany Salomé Guerrero, de 20 años e hija del alcalde del municipio Antonio José de Sucre, Salvador Guerrero, fue hallado este viernes tras su desaparición en el río La Acequía. La joven se encontraba disfrutando de un día de esparcimiento con amigos cuando fue arrastrada por una crecida repentina del caudal.

El hallazgo se produjo aproximadamente a un kilómetro del puente La Acequía, en la vía a Palma Sola. Las primeras investigaciones sugieren que la causa de muerte fue por inmersión.

El trágico suceso ocurrió el pasado jueves en el Centro Turístico «Refugio de Vida», en el sector San Isidro. Un grupo de 11 personas, incluida Salvany, fue sorprendido por el súbito aumento del nivel del agua. Según el relato de un amigo que se difundió en grupos de WhatsApp, todos lograron ponerse a salvo excepto Salvany.

«La única que no pudo salir fue Salvany», expresó el amigo en un audio. Narró que tanto él como el novio de la joven se lanzaron al agua para intentar rescatarla. «Pudimos hacerlo, pero ella no tenía fuerzas para sostenerse de la rama de un árbol», detalló.

Tras la desaparición, funcionarios de diversas instituciones de rescate y salvamento se movilizaron de inmediato para iniciar la búsqueda, que se prolongó durante la tarde y noche del jueves. La noticia del hallazgo ha conmocionado a la comunidad de Sucre y a la región de Barinas.