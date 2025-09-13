El 55 % de Cuba sufrirá apagones simultáneos en el horario de la tarde-noche cuando aumenta el consumo de energía en medio del grave panorama energético, según informó este sábado la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

Entre las principales causas de la crisis energética por la que atraviesa Cuba están, según el Gobierno, las frecuentes averías en las centrales térmicas de más de 40 años de explotación y el déficit de combustible. El propio Ejecutivo reconoce que no tiene divisas para satisfacer las necesidades.

La crisis se refleja en los cinco apagones nacionales en cerca de un año que han afectado el servicio eléctrico y en cortes frecuentes y prolongados que superan las 20 horas diarias en todo el país. Una situación que se ha normalizado con la consecuente paralización de la ya menguada vida económica y social de la isla caribeña.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, calcula para el “horario pico” de esta jornada una capacidad máxima de generación eléctrica de 1.602 megavatios (MW) y una demanda de 3.400 MW.

El déficit (la diferencia entre oferta y demanda) será de 1.798 MW y la afectación (lo que se desconecta realmente para evitar un apagón desordenado) llegará a los 1.868 MW en la tarde-noche, cuando aumenta la demanda.

El informe de la empresa da cuenta sobre averías y mantenimientos en nueve de las 20 unidades de producción termoeléctrica (distribuidas en siete centrales). Además, 28 motores de generación eléctrica están fuera de servicio por falta de diésel o fueloil.

Las centrales termoeléctricas cubanas están en su mayoría obsoletas, tras décadas de explotación y un déficit crónico de inversión y mantenimiento, mientras que hay motores fuera de servicio por la falta de divisas del país para importar combustible.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959.

El Gobierno cubano destaca por su parte el impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y le acusa de “asfixia energética”.

Diversos cálculos independientes coinciden en estimar que el Gobierno cubano necesitaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema eléctrico, una cantidad de la que La Habana no dispone.

Los apagones suponen un fuerte lastre a la economía nacional, que se contrajo un 1,1 % en 2024 y suma en los últimos cinco ejercicios una caída acumulada del 11 %, según datos oficiales. La CEPAL también prevé que su producto interno bruto (PIB) cubano sea negativo este año.

Los cortes impulsan asimismo el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas que se han registrado en el país en los últimos años, como las de julio de 2021.