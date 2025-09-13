Hoy se cumplen 15 años del trágico accidente aéreo que enlutó a Venezuela y, en particular, a Ciudad Guayana.

El 13 de septiembre de 2010, el vuelo 2350 de la aerolínea estatal Conviasa, un avión ATR 42-320, se precipitó en un patio de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), dejando un saldo de 17 fallecidos.

A pesar de la magnitud del impacto, 34 personas lograron sobrevivir al siniestro.

La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional del Caribe Santiago Mariño en Porlamar, estado Nueva Esparta, con 47 pasajeros y 4 tripulantes a bordo.

Tras un retraso de dos horas, el avión inició su vuelo hacia Ciudad Guayana, pero el final esperado nunca llegó. En la fase final del descenso, una falla técnica desencadenó la tragedia.

El informe oficial de la Dirección General para la Prevención e Investigación de Accidentes Aéreos, publicado cuatro años después, reveló las causas del accidente.

La investigación concluyó que el siniestro se debió a una serie de fallos, entre los que destacaron un fallo en el sistema de alerta y la confusión entre los pilotos, quienes no siguieron los procedimientos técnicos adecuados para la emergencia.

La tragedia del vuelo 2350 de Conviasa permanece en la memoria de los guayaneses y del país, sirviendo como un doloroso recordatorio de los riesgos en la aviación y la importancia de la seguridad en cada fase del vuelo.