En este despliegue; la Ruta Integral de la Salud llegó hasta la población de El Callao, donde se brindó atención a más de 1.200 personas, pertenecientes a 18 comunidades.

En perfecta unidad con el Poder Popular; líderes de UBCH, jefes de calle y los circuitos comunales, el punto y círculo del sector Valle Verde Arriba fue atendido con diferentes servicios, gracias al equipo multidisciplinario de Fundación Social Bolívar.

Pediatría, medicina general, odontología, ginecología, obstetricia, dermatología, planificación familiar, atención diferenciada para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, fueron parte de las atenciones brindadas al pueblo.

Otros servicios

En esta jornada también se ofrecieron servicios de psicología, nutrición, inmunización contra la malaria y exámenes especializados como ecografías renales, abdominales, prostáticas, tiroideas, ginecológicas, obstétricas y transvaginales, así como electrocardiogramas (EKG), entrega de medicamentos, ayudas técnicas y el acompañamiento del Movimiento Somos Venezuela (MSV).

Esta actividad refleja el trabajo en equipo y el compromiso transformador de la gobernadora Yulisbeth García; enfocado en garantizar beneficios concretos para el pueblo, promoviendo su bienestar integral y fortaleciendo la salud comunitaria