Erika Kirk, viuda del activista conservador Charlie Kirk, emitió su primer mensaje público tras el asesinato de su esposo, ocurrido en Utah. En sus declaraciones, agradeció a las autoridades locales, estatales y federales por su trabajo en la captura del sospechoso y por llevarlo ante la justicia.

“Hace dos días mi esposo fue a ver el rostro de su salvador y Dios. Quería ser recordado por su coraje. Llevará la corona de los mártires”, afirmó Erika en un emotivo video publicado tras los hechos.

La viuda destacó que Charlie “amaba la vida, amaba a Estados Unidos, amaba la naturaleza, Charlie amaba a sus hijos y me amaba a mí con todo su corazón”.

De acuerdo con Infobae, Erika subrayó que la muerte de su esposo no será en vano: “Los responsables de la muerte de mi esposo no tienen idea de lo que hicieron, mataron a Charlie porque predicaba un mensaje de patriotismo, fe y el amor incondicional de Dios. Los llantos de esta viuda rebotarán por el mundo”.

El activista y fundador de Turning Point USA, junto a Erika, construyó una familia basada en la fe cristiana y principios conservadores. Según su viuda, Charlie siempre priorizó fortalecer la familia estadounidense y se aseguró de demostrar diariamente su amor por sus hijos y su esposa.

Con estas palabras, Erika Kirk reafirmó la vigencia del legado de su esposo, asegurando que su mensaje de patriotismo y valores conservadores perdurará más allá de su trágica muerte.