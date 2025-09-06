El veterano jugador de los Gigantes de San Francisco, Wilmer Flores, ha alcanzado la marca de 1.100 imparables en su carrera en las Grandes Ligas. Este hito es un testimonio de su consistencia y su larga trayectoria en la MLB, donde debutó en 2013.

El hit que marcó este logro fue un sencillo en la tercera entrada del juego contra los Colorado Rockies, que también sirvió para impulsar una carrera y contribuir a la victoria de los Gigantes por 10-8.

Flores terminó la jornada con una actuación sólida de 4-1, con una carrera impulsada y un boleto.

Este tipo de logros demuestra la importancia de Flores para los de San Francisco, no solo con su bate, sino también con su versatilidad defensiva. Con esta victoria, el equipo se acerca a la lucha por un puesto en los playoffs.