Después de revisar su caso, la sanción de Willson Contreras por la acalorada discusión que tuvo con el umpire principal Derek Thomas el pasado 25 de agosto en el Busch Stadium, se redujo de seis a cuatro juegos.

La suspensión comenzó este jueves, dejándolo fuera de la serie de fin de semana contra los Gigantes de San Francisco.

La polémica se desató cuando Contreras protestó una llamada de ponche durante un juego contra los Piratas de Pittsburgh, lo que resultó en su expulsión.

Aunque la Oficina del Comisionado de la MLB inicialmente le impuso una suspensión de seis juegos basándose en el informe de los árbitros, el receptor logró que la pena se redujera.

Una vez que cumpla su castigo, Contreras podrá reincorporarse a su equipo para la serie de dos juegos contra los Marineros de Seattle, que se disputará entre el lunes y miércoles en el T-Mobile Park.