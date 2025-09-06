Un joven de aproximadamente 19 años, al parecer perdió la vida tras perder el control de su motocicleta y fracturar su cabeza contra la acera de la carretera frente al Comando Policial Vizcaíno, en el sector Inés Romero, parroquia 11 de Abril, San Félix.

Según testigos, el accidente ocurrió en horas de la tarde mientras llovía, lo que habría dificultado el control del vehículo de dos ruedas. El joven fue expulsado de la moto y cayó inmóvil sobre el asfalto, donde permaneció durante varias horas hasta que recibió auxilio.

Funcionarios de la Policía Nacional de Tránsito se presentaron para realizar las investigaciones correspondientes. Durante todo el tiempo en que la víctima estuvo tendida en el suelo, no se registró la presencia de familiares ni conocidos, lo que sugiere que no era residente del sector.

En un hecho simultáneo, alrededor de la madrugada del jueves, una joven identificada como Mili Vargas, de 20 años, y un ciudadano llamado Eloy Torres resultaron víctimas de un accidente de tránsito en la redoma El Dorado de San Félix.

Ambos se desplazaban en moto cuando fueron embestidos por un camión Encava. Vargas falleció a causa de traumatismo craneoencefálico, mientras que Torres se encuentra en estado reservado en la emergencia del Hospital Raúl Leoni.