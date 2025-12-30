Honduras entra en la recta final de su proceso electoral, a horas de vencer el plazo legal para oficializar resultados del 30 de noviembre, marcado por ajustado triunfo presidencial, denuncias de fraude, retrasos en escrutinio y acusaciones de injerencia estadounidense.

Con 99,93% de actas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró el 24 de diciembre ganador a Nasry «Tito» Asfura (Partido Nacional, 40,27%), apenas 0,74 puntos sobre Salvador Nasralla (Liberal). La mínima diferencia desató impugnaciones, escrutinio especial de 2.792 actas y presión para proclamar alcaldes/diputados antes del 30D.

«Empate técnico» que sembró desconfianza

Jornada cívica derivó en incertidumbre por estrechez de resultados, retrasos, amenazas a consejeras Ana Paola Hall (presidenta, Liberal) y Cossette López (Nacional), y divisiones internas. Nasralla defenderá «voto por vía legal/cívica»; Rixi Moncada (Libre, <20%) denunció «fraude e imposición extranjera».

Trump respaldó a Asfura como «único amigo de la libertad» contra «narco-comunistas», aludiendo nexos Castro-Maduro. indultó a Juan Orlando Hernández (45 años narcotráfico) días antes de elecciones. Xiomara Castro calificó «descarada injerencia» que impidió sufragio libre.

Fallos técnicos y escrutinio paralizado

Escrutinio especial (18 dic., 5 días tarde) afectado por desacuerdos verificadores, fallos TREP y tensiones con Marlon Ochoa (Libre). Consejeras denunciaron «dificultades internas/externas».

Libre solicitó nulidad por manipulaciones; Nasralla respalda. ASD (TREP) certificó el 19 dic. «integridad de información», negando fraude.

Si CNE no proclama al 30D, pasa al Parlamento. Luis Redondo (Libre) convocará escrutinio JRV vía Comisión Permanente (instalada 31 oct.), tildado inconstitucional por oposición. Riesgo de fragmentación legislativa obliga pactos.