Cientos de trabajadores de la petrolera estatal Petroperú, en huelga de 72 horas, marcharon este martes por el centro histórico de Lima exigiendo al Gobierno derogar un decreto de reestructuración patrimonial que califican de «privatización encubierta».

Los manifestantes se reunieron en Plaza Dos de Mayo para recorrer calles hacia Plaza San Martín, acompañados por sindicatos como la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y escoltados por cordón policial sin incidentes. Portaron pancartas contra la reorganización que delega unidades privadas, incluida la refinería de Talara (costo US$6.000 millones).

Un trabajador desde 2012 declaró a EFE: «Salimos a luchar porque somos trabajadores que merecemos respeto», culpando crisis a presidentes que desvían fondos. Alertó: privatización subiría combustibles y generaría despidos inciertos.

Voces Sindicales

El secretario general de la CGTP, Gerónimo López, afirmó: «Petroperú es patrimonio de todos los peruanos, no de un pequeño grupo económico». Previó alza precios y pidió reorganización con «personas independientes» no ligadas a poder político/económico.

La huelga inició lunes rechazando decreto diciembre; sindicatos estiman 2.600 afectados. Directorio garantiza operaciones y abastecimiento nacional. Exigen renuncia de la ministra de Economía, Denisse Miralles.

Miralles reiteró: «Petroperú no se privatiza», buscando enfrentar crisis manteniendo control estatal. Al tercer trimestre 2025, deuda acumulada: US$5.350 millones, pérdidas netas: US$2.224 millones.