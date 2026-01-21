El Ejército de Honduras desplegó un riguroso dispositivo de seguridad en el Parlamento a pocas horas de la instalación del nuevo período legislativo, para evitar brotes de violencia ante el rechazo del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) a los resultados electorales del 30 de noviembre.

Desde la semana pasada, las Fuerzas Armadas controlan la seguridad en la sede legislativa, reforzando a la Policía Nacional. Este martes aumentó con doble cordón de militares provistos de fusiles automáticos, impidiendo ingreso salvo personal autorizado. El refuerzo siguió a la remoción madrugada de hoy de vallas de alambre colocadas por orden del presidente del Legislativo, Luis Redondo, quien no reconoce los comicios y pidió nuevo conteo de 19.000 actas al Consejo Nacional Electoral (CNE).

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, reiteró que la petición no procede por ya existir declaración oficial de victoria del conservador Partido Nacional (PN) con Nasry ‘Tito’ Asfura como presidente electo, apoyado días antes por Donald Trump.

Antecedentes de la Crisis

Redondo impulsó recuento en sesión con minoría Libre, bloqueando +70 opositores de 128 escaños. Vallas reforzadas con tubos fueron soldadas lunes, removidas por FFAA según fuentes extraoficiales. Jefe Estado Mayor, Héctor Valerio, respalda CNE y prevé nuevo presidente 27 enero.

Libre convoca movilización miércoles al Parlamento alegando fraude e injerencia Trump. Xiomara Castro –quien prometió acatar CNE– sancionó recuento, calificado improcedente por juristas e internacionales.

Legislatura actual culmina miércoles, eligiendo junta directiva provisional ratificada viernes. Nueva se instala 25 enero, coincidiendo con 298 alcaldes. Investidura Asfura –sucesor Castro, primera mujer presidenta– será austera en Parlamento.