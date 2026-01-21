La principal opositora venezolana, María Corina Machado, aseguró este martes en Washington que su principal objetivo inmediato es «regresar a Venezuela» lo antes posible.

«Yo lo que quiero es regresar a Venezuela», afirmó Machado a periodistas en el Congreso estadounidense, donde mantuvo encuentros con congresistas cubano-estadounidenses Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, y luego con miembros del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

«Venezuela será libre. Y una vez que liberemos Venezuela, seguiremos trabajando y tendremos una Cuba libre y una Nicaragua libre», aseguró Machado en comparecencia ante medios, acompañada por Giménez y Díaz-Balart. La activista y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 calificó de «histórico» el momento post-deposición de Nicolás Maduro por EE.UU.

«No estaríamos de no ser el compromiso, la resistencia, la generosidad y el valor del pueblo venezolano, pero también porque hemos contado con el apoyo y la visión y coraje de líderes increíbles como el presidente de los EE.UU., Donald Trump, y los miembros del Congreso», añadió.

Postura Demócrata y Trump

El demócrata de mayor rango en el Comité, Gregory Meeks, dijo a la salida que Machado contempla plazos «diferentes a los del presidente Trump» para transición democrática. Aseguró que, presionada por detalles de su reunión con Trump hace cuatro días, «no quiso decir nada en contra del presidente (…) se guardó sus palabras».

«Fue muy cuidadosa a la hora de hablar, porque cuando dices algo que al presidente no le gusta hay una represalia», añadió Meeks, considerando necesario salida del poder chavista para retorno de millones de exiliados durante mandato Maduro.

El propio Trump, en rueda de su primer año en Casa Blanca, insinuó posible rol para Machado pese descartarla inicialmente por Delcy Rodríguez: «Tal vez podamos involucrarla de alguna manera».