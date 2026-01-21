La tensión entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia se trasladó este martes al Foro de Davos (Suiza), donde Bruselas anunció una respuesta «firme, unida y proporcional» a las presiones anexionistas del presidente Donald Trump, mientras Washington pidió a Europa que «respire hondo» y «descarte represalias».
«Consideramos al pueblo de Estados Unidos no solo como aliado, sino como amigo. Y arrastrarnos a una peligrosa espiral descendente solo ayudaría a los adversarios que ambos estamos tan comprometidos en mantener fuera de nuestro panorama estratégico. Nuestra respuesta será firme, unida y proporcional», declaró Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, recordando el acuerdo comercial de julio: «Tanto en política como en los negocios, un acuerdo es un acuerdo».
Von der Leyen tendió la mano: Europa «comparte objetivos de seguridad ártica con EE.UU., solo posible de forma conjunta». Emmanuel Macron llamó a calma pero activó el mecanismo anticoerción («bazuca comercial» de 2023), permitiendo aranceles UE, restricciones licitaciones contra Washington si no respetan pacto.
Amenazas Arancelarias
Ocho países OTAN (Francia, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Reino Unido) enfrentan aranceles hasta 25% por maniobras en Groenlandia danesa, más 200% sobre vinos/champán franceses por rechazar Junta de Paz Gaza de Trump. Macron: «Apoyamos aliado Dinamarca, amenazas inaceptables».
Scott Bessent (Tesoro EE.UU.) recomendó: «Respiren hondo, dejen resolver y descarten represalias», defendiendo Groenlandia para «escudo antimisiles Cúpula Dorada». Trump posteó en Truth Social imágenes IA: bandera USA en isla con Rubio/Vance, mapa expandiendo territorio a Canadá-Venezuela.
Canadá respaldó «firmemente» Groenlandia-Dinamarca. Gavin Newsom (gobernador California) advirtió europeos: Trump los manipula, ‘tomándolos por tontos'», instando unidad. Trump se reúne Rutte (OTAN) por Groenlandia; Macron propone G7 París jueves, coincidiendo con cumbre UE para respuesta conjunta.
