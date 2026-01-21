La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes el ingreso de 300 millones de dólares al país «producto de la venta del petróleo», días después de que Washington confirmara un acuerdo por 500 millones de dólares para comercializar crudo venezolano.

«De los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones», afirmó Rodríguez durante visita a una base de comunas en Caracas, transmitida por Venezolana de Televisión (VTV). Indicó que estos fondos se destinarán a «cubrir y financiar el ingreso de los trabajadores», protegiéndolo de la inflación y los vaivenes del mercado cambiario.

En Venezuela, el bolívar es moneda legal, pero dólar y euro fijan precios cotidianos. El Banco Central de Venezuela (BCV) determina el tipo oficial, mientras el mercado paralelo genera brecha, duplicando costos por divisa. Rodríguez reiteró que los ingresos circularán por mercado cambiario, banca nacional y BCV para «consolidar y estabilizar el mercado».

Acuerdo con Washington

El jueves, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, detalló pacto por 50 millones de barriles gestionados por EE.UU., transfiriendo fondos tras control. Afirmó que el gobierno de Rodríguez cumple «todas las exigencias» de Donald Trump.

Rodríguez asumió tras ataques estadounidenses en Caracas y tres estados que culminaron en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, encarcelados en Nueva York. Trump exigió «acceso total» a recursos petroleros; su secretario de Energía, Chris Wright, anunció control «indefinido» de ventas.