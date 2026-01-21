Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) detuvieron a Diones Keison Ascanio Medina (28 años), alias «El Niño Rata», en la avenida José Antonio Páez del sector El Paraíso, durante labores de campo contra robo y hurto de vehículos en la zona.

El procedimiento se ejecutó con efectividad mientras la comisión identificaba al antisocial, ex integrante de la peligrosa banda «El Koki», organización que operaba desde Cota 905 y mantenía en zozobra el oeste de Caracas con sicariato, extorsión y control territorial hasta su desmantelamiento en 2021. «El Niño Rata» presentaba orden de captura del Juzgado 27 de Control del Área Metropolitana de Caracas, por homicidio intencional calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles, en grado de coautoría y asociación para delinquir.

Las pesquisas revelan que el detenido estaba siendo investigado en más de 10 expedientes por homicidio, muchos vinculados a disputas por narcopuntos y venganzas internas de la banda El Koki, responsable de al menos 47 asesinatos confirmados en su apogeo (2019-2021). Tras la muerte de «El Koki» en enfrentamiento policial, Medina intentó evadir la justicia huyendo a Colombia, donde operaba bajo perfil bajo en zonas fronterizas de Cúcuta, según inteligencia del CICPC.

El caso queda a la orden de la Fiscalía 15, que coordinará traslados y allanamientos para incautar evidencias. Esta captura se suma a la Operación Trueno 2026, que ha neutralizado 23 remanentes de bandas caraqueñas en enero, incluyendo 5 de Cota 905 dispersos por Petare y Catia.

Autoridades advierten que la disolución de El Koki fragmentó células que ahora operan en El Paraíso y La Vega, elevando homicidios en un 15% en el municipio Libertador.