Comisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Carabobo localizaron este lunes restos óseos carbonizados en un terreno baldío del sector Los Guayos, en Paraparal, alertando a autoridades que investigan un presunto homicidio. La osamenta pertenecería a Luis Alberto Sabino Portillo, desaparecido desde el 26 de diciembre de 2025, en plena temporada navideña.

Los restos fueron hallados tras denuncia anónima en zona eriaza, frecuentada por actividades ilícitas según vecinos. Funcionarios del CICPC resguardaron inmediatamente el perímetro con cintas amarillas, iniciando protocolización de la escena para recolectar evidencias como fragmentos metálicos o huellas. Las osamentas, en avanzado estado de calcinación, fueron trasladadas a la morgue de Valencia para identificación científica mediante ADN, odontograma y análisis balísticos, determinando causa de muerte y tiempo de antemortalidad.

Familiares de Sabino Portillo, un hombre de 42 años dedicado a trabajos informales en Valencia, denunciaron su desaparición hace 25 días tras salir de su hogar en Naguanagua sin regresar. Testigos lo vieron por última vez en una cantina local la Noche Buena, en medio de presuntos altercados. Este caso se vincula a la ola de 17 desapariciones reportadas en Carabobo durante enero 2026, con al menos 4 homicidios confirmados en baldíos similares (ej. Bejuma y Tocuyito), según datos del Observatorio Venezolano de Violencia.

Investigación en Marcha

Expertos forenses estiman que el cuerpo estuvo expuesto al fuego post-mortem para borrar evidencias, técnica común en sicariato regional ligado a microtráfico y deudas.

CICPC indaga cámaras de seguridad cercanas, testimonios y cruces con denuncias de secuestro; coordinan con Policía de Carabobo y MP. «Es un crimen premeditado, analizamos móviles pasionales o económicos», indicaron fuentes oficiales.

La zona de Los Guayos, limítrofe con zonas industriales, registra alta incidencia delictiva pese a patrullajes de la FANB post-Operación Relámpago 2025.